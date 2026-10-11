RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Мерца отреагировали на призыв Трампа выбрать нового президента Украины

16:54 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Фридрих Мерц, канцлер ФРГ (Getty Images)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и власти Германии поддерживают Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Об этом заявил немецкий министр иностранных дел Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вадефуль подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину и ее правительство, а также "полностью поддерживает президента в выполнении им своих сложных обязанностей".

Он сделал это заявление во время встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Комментарии прозвучали после того, как Трамп в субботу призвал заменить Зеленского. По мнению журналистов, они свидетельствуют об углублении разногласий между Берлином и Вашингтоном.

Германия, которая является крупнейшим европейским донором Украины, уже подтвердила намерение сохранять санкции против России. Это произошло несмотря на заявление Трампа о временной отмене американских санкций в отношении российского топлива.

Вадефуль, который в прошлом месяце встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о необходимости соблюдать "последовательность и ясность", чтобы поддерживать Украину и побуждать Москву к переговорам.

"Нам не нужно меньше давления, нам нужно большее давление на Путина, чтобы он был готов к переговорам... Именно этого требует этот момент, и именно к этому стремится правительство", - сказал Вадефуль.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна России против Украины