У Мерца отреагировали на призыв Трампа выбрать нового президента Украины

Вадефуль подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину и ее правительство, а также "полностью поддерживает президента в выполнении им своих сложных обязанностей".

Он сделал это заявление во время встречи руководства Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Комментарии прозвучали после того, как Трамп в субботу призвал заменить Зеленского. По мнению журналистов, они свидетельствуют об углублении разногласий между Берлином и Вашингтоном.

Германия, которая является крупнейшим европейским донором Украины, уже подтвердила намерение сохранять санкции против России. Это произошло несмотря на заявление Трампа о временной отмене американских санкций в отношении российского топлива.

Вадефуль, который в прошлом месяце встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о необходимости соблюдать "последовательность и ясность", чтобы поддерживать Украину и побуждать Москву к переговорам.

"Нам не нужно меньше давления, нам нужно большее давление на Путина, чтобы он был готов к переговорам... Именно этого требует этот момент, и именно к этому стремится правительство", - сказал Вадефуль.