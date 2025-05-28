У Мерца не відкидають постачання Taurus для України: Кожній зброї свій час

В уряді канцлера Німеччини Фрідріха Мерца не відкидають можливість передачі Україні ракет Taurus. Але Берлін не хоче це питання обговорювати публічно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу адміністрації канцлера Німеччини Торстена Фрея, якого цитує Tagesschau.
"Ми уважно розглянемо, що необхідно для того, щоб мати змогу ефективно підтримувати Україну", - сказав Фрей.
Але керівник канцелярії Мерца критикує, що питання постачання ракет обговорюється публічно. Він не хоче заохочувати до цього, бо вважає публічні дискусії неправильною стратегією.
Коли Фрея запитали конкретно про ракети Taurus, він відповів: "Кожній зброї свій час і згідно з відповідними військовими викликами".
Варто зазначити, що Німеччини є одним з лідерів з надання Україні військової допомоги. Берлін надав українській армії танки, артилерію, боєприпаси, зенітні системи, включаючи новітні ЗРК та ракети до них, та багато іншого озброєння.
Проте Німеччина досі не ухвалила рішення щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Колишній канцлер Олаф Шольц та його партія виступають проти передачі цих ракет Україні, оскільки це, на їх думку, може призвести до ескалації.
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що не проти передачі Україні ракет, але дискусії тривають.
При цьому у Мерца наголошували, що Німеччина більше не буде коментувати плани щодо постачання Taurus.
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