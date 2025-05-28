У Мерца не исключают поставки Taurus для Украины: Каждому оружию свое время

"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину", - сказал Фрей.

Но руководитель канцелярии Мерца критикует, что вопрос поставки ракет обсуждается публично. Он не хочет поощрять к этому, потому что считает публичные дискуссии неправильной стратегией.

Когда Фрея спросили конкретно о ракетах Taurus, он ответил: "Каждому оружию свое время и согласно соответствующим военным вызовам".