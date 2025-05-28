У Мерца не исключают поставки Taurus для Украины: Каждому оружию свое время

В правительстве канцлера Германии Фридриха Мерца не исключают возможность передачи Украине ракет Taurus. Но Берлин не хочет этот вопрос обсуждать публично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации канцлера Германии Торстена Фрея, которого цитирует Tagesschau.
"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо для того, чтобы иметь возможность эффективно поддерживать Украину", - сказал Фрей.
Но руководитель канцелярии Мерца критикует, что вопрос поставки ракет обсуждается публично. Он не хочет поощрять к этому, потому что считает публичные дискуссии неправильной стратегией.
Когда Фрея спросили конкретно о ракетах Taurus, он ответил: "Каждому оружию свое время и согласно соответствующим военным вызовам".
Стоит отметить, что Германии является одним из лидеров по предоставлению Украине военной помощи. Берлин предоставил украинской армии танки, артиллерию, боеприпасы, зенитные системы, включая новейшие ЗРК и ракеты к ним, и многое другое вооружение.
Однако Германия до сих пор не приняла решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Бывший канцлер Олаф Шольц и его партия выступают против передачи этих ракет Украине, поскольку это, по их мнению, может привести к эскалации.
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что не против передачи Украине ракет, но дискуссии продолжаются.
При этом у Мерца отмечали, что Германия больше не будет комментировать планы по поставке Taurus.
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