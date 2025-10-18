UA

Мирні переговори Війна в Україні

Мерц заявив про необхідність плану миру для України

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україні потрібен мирний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника уряду ФРН Штефана Корнеліуса, пише Deutsche Welle.

За його словами, планується посилити тиск на Москву за допомогою санкцій та задіяти заморожені російські активи.

"Володимир Зеленський користується повною підтримкою Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру", - наводить слова Мерца Корнеліус.

Він зазначив, що після зустрічі президента України з главою США Дональдом Трампом глави європейських країн обговорили з Зеленським подальші дії й мають намір надалі уважно стежити за наступними кроками.

Інших подробиць щодо "мирного плану" для України медіа не наводить.

Переговори Зеленського і Трампа

17 жовтня президент України Володимир Зеленський провів переговори у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі американський лідер заявив, що Вашингтон планує завершити війну без передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Трамп наголосив на необхідності припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту, незалежно від її розташування. Напередодні він провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а після зустрічі із Зеленським анонсував новий саміт із президентом РФ.

Переговори Трампа і Путіна мають відбутися в Будапешті протягом найближчих двох тижнів, а Зеленський братиме участь у форматі дистанційного посередника

Володимир ЗеленськийФрідріх МерцВійна в Україні