Мерц заявил о необходимости плана мира для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украине нужен мирный план.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса, пишет Deutsche Welle.
По его словам, планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские активы.
"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", - приводит слова Мерца Корнелиус.
Он отметил, что после встречи президента Украины с главой США Дональдом Трампом главы европейских стран обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.
Других подробностей относительно "мирного плана" для Украины медиа не приводит.
17 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. После встречи американский лидер заявил, что Вашингтон планирует завершить войну без передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Трамп подчеркнул необходимость прекратить боевые действия вдоль нынешней линии фронта, независимо от ее расположения. Накануне он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а после встречи с Зеленским анонсировал новый саммит с президентом РФ.
Переговоры Трампа и Путина должны состояться в Будапеште в течение ближайших двух недель, а Зеленский будет участвовать в формате дистанционного посредника