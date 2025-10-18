Мерц заявил о необходимости плана мира для Украины

По его словам, планируется усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские активы.

"Владимир Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру", - приводит слова Мерца Корнелиус.

Он отметил, что после встречи президента Украины с главой США Дональдом Трампом главы европейских стран обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.

Других подробностей относительно "мирного плана" для Украины медиа не приводит.