Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Мерц запропонував економічно виснажити Росію

Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росію необхідно позбавити можливості підтримувати військову економіку. Це можна зробити за допомогою санкцій.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю телеканалу Sat.1 повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

"Нам необхідно створити основу. У військовому відношенні це буде складно, але в економічному - можливо", - сказав він.

За його словами, необхідно гарантувати, що Росія більше не зможе підтримувати свою військову економіку.

"У цьому контексті я говорю про економічне виснаження, якому ми повинні сприяти", - продовжив Мерц.

Цього можна досягти, наприклад, шляхом введення мит для тих, хто все ще торгує з Росією, вважає канцлер Німеччини.

 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 18 пакетів санкцій, які призвели до різкого скорочення німецького імпорту з Росії, включно з відмовою від купівлі вуглеводнів. Обсяг торгівлі Німеччини з Росією впав більш ніж на 80%.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав Путіна військовим злочинцем. "Він, можливо, найсерйозніший військовий злочинець нашого часу, якого ми зараз бачимо у великих масштабах", - сказав Мерц.

За словами Мерца, Путін не бачить жодних причин для досягнення припинення вогню або мирної угоди з Україною. "У мене немає жодних підстав вірити Путіну", - додав він.

Російська Федерація