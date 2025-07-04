Мерц запідозрив зв'язок між атаками РФ на Україну і розмовами Путіна з Трампом

"Канцлер неодноразово заявляв, що у президента Росії є певна закономірність і що телефонні розмови зазвичай супроводжуються ще більш жорсткими атаками", - розповів Корнеліус.

Він додав, що остання нічна атака на Україну підтверджує такі здогадки. Обстріли після телефонних розмов між російським диктатором і президентом США "говорять самі за себе".

"Ми розраховуємо, що це сприятиме ухваленню рішення про позицію щодо Росії, насамперед у питаннях санкцій", - зазначив прессекретар німецького уряду.