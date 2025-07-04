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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Мерц заподозрил связь между атаками РФ на Украину и разговорами Путина с Трампом

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что жестокие удары РФ по Украине и разговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным могут быть связаны.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Канцлер неоднократно заявлял, что у президента России есть определенная закономерность и что телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками", - рассказал Корнелиус. 

Он добавил, что последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки. Обстрелы после телефонных разговоров между российским диктатором и президентом США "говорят сами за себя". 

"Мы рассчитываем, что это будет способствовать принятию решения о позиции в отношении России, прежде всего в вопросах санкций", - отметил пресс-секретарь немецкого правительства. 

Разговор Путина с Трампом

Напомним, вчера, 3 июля, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе переговоров глава Кремля повторил, что намерен добиваться своих "целей" в войне против Украины.

После разговора Трамп заявил, что он разочарован российским диктатором, поскольку тот не хочет останавливать войну.

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