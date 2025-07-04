Мерц заподозрил связь между атаками РФ на Украину и разговорами Путина с Трампом

"Канцлер неоднократно заявлял, что у президента России есть определенная закономерность и что телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками", - рассказал Корнелиус.

Он добавил, что последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки. Обстрелы после телефонных разговоров между российским диктатором и президентом США "говорят сами за себя".

"Мы рассчитываем, что это будет способствовать принятию решения о позиции в отношении России, прежде всего в вопросах санкций", - отметил пресс-секретарь немецкого правительства.