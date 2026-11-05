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Мерц вважає, що Трамп керуватиме США в обхід Конгресу

00:50 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на його думку, президент США Дональд Трамп протягом двох років свого президентства, що залишилися, продовжуватиме обходити Конгрес, видаючи виконавчі укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Протягом останніх двох років Трамп переважно керував країною, не консультуючись із Конгресом. Чому зараз має бути інакше?", - заявив Мерц під час економічного форуму лівоцентристської партії СДПН.

Він дав зрозуміти, що, на його думку, перемога демократів на проміжних виборах у США мало на що вплине. Канцлер також сказав, що не був такий "захоплений" перемогою демократів на проміжних виборах.

"Зміни торкнутися бюджетного планування - і, звичайно, планування у сфері збройних сил", - додав Мерц.

Deutsche Welle пояснює, що за конституцією США Конгрес має право розпоряджатися бюджетними коштами, а також впливати на військові чинники, такі як чисельність військ у Європі.

Що важливо знати

Нагадаємо, що 3 листопада в США пройшли довибори до Конгресу США, за підсумками яких демократи взяли під свій контроль Сенат і Палату представників. Офіційно вони вступлять на свої посади у січні.

Напередодні виборів у ЗМІ була інформація, що адміністрація Трампа готувалася до ймовірної поразки тавивчала, як керувати країною в обхід Конгресу, якщо він перейде під контроль демократів.

Раніше ми писали, що Трамп визнав результати виборів і заявив про готовність співпрацювати з демократами. При цьому він паралельно загрожує накладати право вето на ініціативи демократів.

Також ми писали, що демократи, маючи більшість, зможуть самі вирішувати, які питання виносити на голосування. За даними Reuters, вони можуть досягти виділення нової допомоги Україні і це є їх пріоритетним завданням.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДемократична партія СШАФрідріх МерцКонгресс США