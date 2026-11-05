Мерц считает, что Трамп будет управлять США в обход Конгресса

"В течение последних двух лет Трамп в основном управлял страной, не консультируясь с Конгрессом. Почему сейчас должно быть иначе?", - заявил Мерц во время экономического форума левоцентристской партии СДПГ.

Он дал понять, что по его мнению, победа демократов на промежуточных выборах в США мало на что повлияет. Канцлер также сказал, что не был так уж "восхищен" победой демократов на промежуточных выборах.

"Изменения коснуться бюджетного планирования - и, конечно, планирования в сфере вооруженных сил", - добавил Мерц.

Deutsche Welle поясняет, что по конституции США Конгрес имеет право распоряжаться бюджетными средствами, а также влиять на военные факторы, такие как численность войск в Европе.