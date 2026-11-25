Збори за експорт зброї та законодавчі обмеження на передачу прав інтелектуальної власності стримують розвиток спільних оборонних проєктів між Україною та Німеччиною. Для посилення співпраці в ОПК умови потрібно змінювати вже зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 9-му Німецько-українському економічному форумі в Берліні.
За словами очільника німецького уряду, оборонне партнерство між двома країнами не є односторонньою допомогою – воно приносить пряму користь самій Німеччині, посилюючи її технологічний потенціал і надійність постачання для Бундесверу.
"Наша технологічна та інноваційна сила в Німеччині завдяки цій співпраці зростає в таких масштабах, яких ми ще кілька років тому не могли собі навіть уявити. Ми також бачимо зростання кількості німецько-українських спільних підприємств", - зазначив Мерц.
Водночас канцлер наголосив, що для масштабування оборонної кооперації урядам необхідно усунути регуляторні перешкоди.
"Ми хочемо й надалі йти цим шляхом разом з Україною та посилювати німецько-українську співпрацю в оборонній промисловості. Для цього вже зараз потрібно поліпшити рамкові умови. І про це я також хочу сказати відверто: експортні збори або законодавчі заборони на передачу прав інтелектуальної власності гальмують спільну роботу над інноваціями", - підкреслив він.
Окрім оборонного сектору, Мерц відзначив розвиток ширшої економічної кооперації та зростання присутності німецького бізнесу в Україні. За його словами, після початку повномасштабної війни жодна німецька компанія не залишила український ринок, а кількість підприємств із Німеччини, що працюють в Україні, зросла майже втричі.
Мерц запевнив, що Берлін продовжить надавати Україні необхідну військову та фінансову допомогу у 2027 році й надалі. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, дрони, далекобійне озброєння, артилерію, боєприпаси та супутникові дані.
В Україні механізм експорту оборонної продукції регулює постанова Кабінету міністрів №875 від 1 липня 2026 року. Вона передбачає плату за оформлення дозволів на експорт військових товарів і продукції подвійного призначення. Зокрема, за експорт готових виробів і технологій потрібно сплатити 20% їхньої вартості, а за комплектуючі та складові частини - 30%.
Українські виробники озброєння та галузеві об'єднання виступають за перегляд цих ставок. У вересні Національна асоціація оборонної промисловості (NAUDI), Українська рада зброярів та ще чотири профільні об’єднання запропонували змінити правила експорту. Серед вимог - скасування плати за дозволи, відмова від її авансової сплати та спрощення умов для тестових і демонстраційних поставок.
За оцінкою представників галузі, чинні ставки можуть зробити експорт частини української оборонної продукції економічно невигідним.
Виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України" Анастасія Мішкіна в одному з інтерв'ю навела приклад із виробництвом компонентів. Якщо китайський сенсор коштує 150 доларів, а собівартість українського аналога становить 120 доларів, то за умови продажу за тією самою ціною після сплати 30% збору виробнику залишиться 105 доларів - менше, ніж витрати на його виготовлення.
Таким чином, за її оцінкою, додатковий платіж нівелює цінову перевагу української продукції та зменшує стимули локалізувати виробництво критичних компонентів. Це також може ускладнювати співпрацю з партнерами з ЄС і США.
Мішкіна вважає, що на початковому етапі ставку збору варто встановити на нульовому рівні. Надалі її розмір, за словами представниці галузі, потрібно визначати з урахуванням впливу на конкурентоспроможність українських виробників.
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