Мерц виступає за незалежність від США

Вибори до Бундестагу

Нагадаємо, 23 лютого відбулися позачергові вибори до парламенту Німеччини. Після оголошення результатів екзит-полу Фрідріх Мерц заявив, що його партія виграла.

Згідно з непідтвердженими даними екзит-полу, партія ХДС разом зі своєю баварською сестринською партією Християнським соціальним союзом (ХСС), набрала 29% голосів.

Раніше Мерц закликав Францію і Велику Британію до переговорів про ядерний захист. Це було пов'язано з погрозами адміністрації президента США відмовитися від підтримки Європи.

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