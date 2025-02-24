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Мерц выступает за независимость от США

Фото: Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил с резкой критикой США. Он считает, что надо быть более независимыми от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Моим абсолютным приоритетом будет достижение независимости от США", - заявил лидер ХДС.

Он добавил, что из заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразлично будущее Украины.

 

 

 

 

Выборы в Бундестаг

Напомним, 23 февраля состоялись внеочередные выборы в парламент Германии. После объявления результатов экзит-пола Фридрих Мерц заявил, что его партия выиграла.

Согласно неподтвержденным данным экзит-пола, партия ХДС вместе со своей баварской сестринской партией Христианским социальным союзом (ХСС), набрала 29% голосов.

Ранее Мерц призвал Францией и Великобританией к переговорам о ядерной защите. Это было связано с угрозами администрации президента США отказаться от поддержки Европы.

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Соединенные Штаты АмерикиБундестагФридрих Мерц