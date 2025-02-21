Мерц після погроз Трампа хоче переговорів про ядерний захист
Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц закликав до переговорів з Францією та Великобританією про ядерний захист. Це пов’язано з погрозами адміністрації США відмовитися від підтримки Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Ми повинні підготуватися до того факту, що Дональд Трамп більше не буде повністю приймати обіцянку допомоги в рамках договору НАТО. Тому європейці повинні докладати більше зусиль для самостійного захисту континенту", - сказав Мерц.
Він відмітив, що треба говорити про ядерний обмін, який нині Німеччина має з США. І в разі війни німецькі літаки доставили б американські атомні бомби до своїх цілей.
За словами Мерца, уряд Франції неодноразово робив уряду Німеччини пропозицію обговорити це питання. Однак німецькі уряди ніколи на це не реагували. А Франція та Великобританія мають значно менше ядерної зброї, ніж США та Росія.
Нагадаємо, Дональд Трамп ще під час свого першого президентства скептично ставився до НАТО як колективної сили, що може підтримувати безпеку у Північній Атлантиці. Європейські члени мало витрачають на оборону і користуються парасолькою безпеки, яку забезпечують США. Напередодні свого другого президентства Трамп озвучув ті ж самі претензії.
Трамп посилив тиск на союзників по НАТО, щоб вони витрачали більше на оборони. Наразі лише 23 з 32 членів досягли мети у 2% ВВП.
Російські чиновники під час зустрічі з американськими в Саудівській Аравії просили, щоб війська НАТО вивели зі Східної Європи. Але США не погодилися, але немає жодних гарантій, що Вашингтон зрештою не піде на цю поступку.