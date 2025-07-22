Мерц: США ще не дали чітких термінів, коли передадуть Patriot Німеччині

"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - поінформував він.

Водночас Мерц додав, що переговори із США щодо того, коли ця заміна майже надійти - ведуться. Ці деталі обговорюють міністри оборони.

Зазначимо, що заява німецького канцлера прозвучала на спільній з норвезьким колегою Йонасом Шаром Стере конференції в Берліні.

Той у свою чергу сказав, що розуміє прагнення Німеччини мати ясність у цьому питанні. Водночас Стере зауважив, що Берлін позиціонує себе лідером в забезпеченні України додатковими системи протиповітряної оборони.

"Підтримка України є легітимним завданням захисту міжнародного права та права нації на самооборону, але це також про збереження порядку в Європі", - наголосив прем'єр-міністр Норвегії.