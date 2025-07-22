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Мерц: США ще не дали чітких термінів, коли передадуть Patriot Німеччині

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Німеччина поки не отримала підтвердження термінів, коли США можуть передати Patriot на заміну тим, які ФРН готова надати Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - поінформував він.

Водночас Мерц додав, що переговори із США щодо того, коли ця заміна майже надійти - ведуться. Ці деталі обговорюють міністри оборони.

Зазначимо, що заява німецького канцлера прозвучала на спільній з норвезьким колегою Йонасом Шаром Стере конференції в Берліні.

Той у свою чергу сказав, що розуміє прагнення Німеччини мати ясність у цьому питанні. Водночас Стере зауважив, що Берлін позиціонує себе лідером в забезпеченні України додатковими системи протиповітряної оборони.

"Підтримка України є легітимним завданням захисту міжнародного права та права нації на самооборону, але це також про збереження порядку в Європі", - наголосив прем'єр-міністр Норвегії.

Системи Patriot для України

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Америка відправить Україні ППО Patriot, і платити за це буде Європа.

Пізніше, 14 липня, він анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. Хоча досі виникають питання, що він точно мав на увазі - системи, пускові установки чи ракети. Ще трохи згодом він сказав, що в Україну вже доставляються ракети Patriot.

Однак в уряді Німеччини 17 липня спростували заяву Трампа, що ППО Patriot вже доставляються в Україну.

Зазначимо, що вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні додаткові системи ППО боєприпаси.

Він також розповів, що під час зустрічі з главою Пентагону Пітом Хегсетом домовився, що Німеччина долучиться до поставок 5 систем Patriot Україні якомога швидше.

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