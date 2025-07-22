Мерц: США ще не дали чітких термінів, коли передадуть Patriot Німеччині

Німеччина поки не отримала підтвердження термінів, коли США можуть передати Patriot на заміну тим, які ФРН готова надати Україні.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена", - поінформував він.
Водночас Мерц додав, що переговори із США щодо того, коли ця заміна майже надійти - ведуться. Ці деталі обговорюють міністри оборони.
Зазначимо, що заява німецького канцлера прозвучала на спільній з норвезьким колегою Йонасом Шаром Стере конференції в Берліні.
Той у свою чергу сказав, що розуміє прагнення Німеччини мати ясність у цьому питанні. Водночас Стере зауважив, що Берлін позиціонує себе лідером в забезпеченні України додатковими системи протиповітряної оборони.
"Підтримка України є легітимним завданням захисту міжнародного права та права нації на самооборону, але це також про збереження порядку в Європі", - наголосив прем'єр-міністр Норвегії.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Америка відправить Україні ППО Patriot, і платити за це буде Європа.
Пізніше, 14 липня, він анонсував передачу Україні 17 систем Patriot. Хоча досі виникають питання, що він точно мав на увазі - системи, пускові установки чи ракети. Ще трохи згодом він сказав, що в Україну вже доставляються ракети Patriot.
Однак в уряді Німеччини 17 липня спростували заяву Трампа, що ППО Patriot вже доставляються в Україну.
Зазначимо, що вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні додаткові системи ППО боєприпаси.
Він також розповів, що під час зустрічі з главою Пентагону Пітом Хегсетом домовився, що Німеччина долучиться до поставок 5 систем Patriot Україні якомога швидше.
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