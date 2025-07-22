Мерц: США еще не дали четких сроков, когда передадут Patriot Германии

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - проинформировал он.

В то же время Мерц добавил, что переговоры с США относительно того, когда эта замена почти поступить - ведутся. Эти детали обсуждают министры обороны.

Отметим, что заявление немецкого канцлера прозвучало на совместной с норвежским коллегой Йонасом Шаром Стере конференции в Берлине.

Тот в свою очередь сказал, что понимает стремление Германии иметь ясность в этом вопросе. В то же время Стере отметил, что Берлин позиционирует себя лидером в обеспечении Украины дополнительными системы противовоздушной обороны.

"Поддержка Украины является легитимной задачей защиты международного права и права нации на самооборону, но это также о сохранении порядка в Европе", - подчеркнул премьер-министр Норвегии.