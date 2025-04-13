Мерц: США можуть вийти зі світової торгівлі, ЄС має готуватися вже зараз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Handelsblatt.

На думку Мерца, тарифна політика Дональда Трампа збільшує ризик фінансової кризи, і виступив за укладення угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.

"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - сказав він.

За словами Мерца, Європі доведеться зосередитися на ринках третіх країн, якщо США вирішать повністю вийти зі світової торгівлі.

"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза станеться раніше, ніж очікувалося. Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь", - заявив майбутній очільник німецького уряду.