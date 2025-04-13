Мерц: США можуть вийти зі світової торгівлі, ЄС має готуватися вже зараз
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає гострої фінансової кризи через тарифну політику президента США Дональда Трампа й озвучив ключові варіанти усунення загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Handelsblatt.
На думку Мерца, тарифна політика Дональда Трампа збільшує ризик фінансової кризи, і виступив за укладення угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.
"Так, я сподіваюся на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін", - сказав він.
За словами Мерца, Європі доведеться зосередитися на ринках третіх країн, якщо США вирішать повністю вийти зі світової торгівлі.
"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза станеться раніше, ніж очікувалося. Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь", - заявив майбутній очільник німецького уряду.
Митна війна США та Європи
Президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про запровадження нових мит на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Митні ставки коливаються від 10 до 54% залежно від країни та окремих груп товарів і сировини.
Зокрема, указом вводяться 25% мита на поставки сталі й алюмінію з країн ЄС. Брюссель відреагував на це рішення запровадженням тарифів на імпорт зі США на суму 21 млрд євро.
В ЄС запропонували США ввести взаємні тарифи "нуль на нуль" на промислові товари. Однак Трамп заявив, що цієї пропозиції недостатньо, і запропонував Європі компенсувати їх шляхом закупівлі американських енергоносіїв.
9 квітня Трамп понизив до 10% тарифну ставку для країн Європи. У відповідь Брюссель відтермінував на 90 днів введення 25% мита і заявив про готовність до переговорів.
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