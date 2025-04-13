Мерц: США могут выйти из мировой торговли, ЕС должен готовиться уже сейчас

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика изданию Handelsblatt .

По мнению Мерца, тарифная политика Дональда Трампа увеличивает риск финансового кризиса, и выступил за заключение соглашения о свободной торговле между США и странами Европы.

"Да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые тарифы на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - сказал он.

По словам Мерца, Европе придется сосредоточиться на рынках третьих стран, если США решат полностью выйти из мировой торговли.

"Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис произойдет раньше, чем ожидалось. Мы, европейцы, должны дать убедительный ответ", - заявил будущий глава немецкого правительства.