Мерц: США могут выйти из мировой торговли, ЕС должен готовиться уже сейчас
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает острого финансового кризиса из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа и озвучил ключевые варианты устранения угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика изданию Handelsblatt.
По мнению Мерца, тарифная политика Дональда Трампа увеличивает риск финансового кризиса, и выступил за заключение соглашения о свободной торговле между США и странами Европы.
"Да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые тарифы на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - сказал он.
По словам Мерца, Европе придется сосредоточиться на рынках третьих стран, если США решат полностью выйти из мировой торговли.
"Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис произойдет раньше, чем ожидалось. Мы, европейцы, должны дать убедительный ответ", - заявил будущий глава немецкого правительства.
Таможенная война США и Европы
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении новых пошлин на импорт товаров из более чем 180 стран мира. Таможенные ставки колеблются от 10 до 54% в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья.
В частности, указом вводятся 25% пошлины на поставки стали и алюминия из стран ЕС. Брюссель отреагировал на это решение введением тарифов на импорт из США на сумму 21 млрд евро.
В ЕС предложили США ввести взаимные тарифы "ноль на ноль" на промышленные товары. Однако Трамп заявил, что этого предложения недостаточно, и предложил Европе компенсировать их путем закупки американских энергоносителей.
9 апреля Трамп снизил до 10% тарифную ставку для стран Европы. В ответ Брюссель отсрочил на 90 дней введение 25% пошлины и заявил о готовности к переговорам.
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