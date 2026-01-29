Мерц скептично ставиться до бажання РФ піти на мир в Україні та закликає посилити санкції

Мерц зазначив, що наразі Росія вчиняє в Україні "щоденні воєнні злочини". Кремль влаштовує атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

"Ми також бачимо невибіркове бомбардування всієї цивільної інфраструктури України, особливо її енергетичної... Це щоденні воєнні злочини, які Росія чинить проти України та її народу", - сказав він.

Мерц додав, що він та його колега з Литви однаково скептично ставляться до того, що Росія насправді готова погодитися спочатку на припинення вогню, а потім на мирне врегулювання.

Це означає, що союзники України повинні підтримувати тиск на Кремль, підтримувати санкції та посилювати їх, доки Росія не змушена буде піти на мирне врегулювання в Україні.

"Ключ до припинення війни вже чотири роки знаходиться в Москві... Ціна, яку Москва має заплатити за цю війну, включаючи економічну ціну, зростатиме тиждень за тижнем і місяць за місяцем", - резюмував Мерц.