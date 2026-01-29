Мерц скептически относится к желанию РФ пойти на мир в Украине и призывает усилить санкции

Мерц отметил, что сейчас Россия совершает в Украине "ежедневные военные преступления". Кремль устраивает атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы также видим неизбирательную бомбардировку всей гражданской инфраструктуры Украины, особенно ее энергетической... Это ежедневные военные преступления, которые Россия совершает против Украины и ее народа", - сказал он.

Мерц добавил, что он и его коллега из Литвы одинаково скептически относятся к тому, что Россия на самом деле готова согласиться сначала на прекращение огня, а затем на мирное урегулирование.

Это означает, что союзники Украины должны поддерживать давление на Кремль, поддерживать санкции и усиливать их, пока Россия не вынуждена будет пойти на мирное урегулирование в Украине.

"Ключ к прекращению войны уже четыре года находится в Москве... Цена, которую Москва должна заплатить за эту войну, включая экономическую цену, будет расти неделя за неделей и месяц за месяцем", - резюмировал Мерц.