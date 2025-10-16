Мерц на саміті ЄС підтримає 140 млрд євро репарацій Україні за рахунок російських активів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на майбутньому саміті Європейського Союзу запропонує використовувати заморожені на Заході російські активи для надання Україні кредиту на 140 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ці кошти мають допомогти Києву фінансувати оборонні потреби та утримувати економічну стабільність.

Мерц наголосив, що ЄС має діяти рішуче, щоб показати Росії, що підтримка України залишиться непохитною. Він уперше виступив з ініціативою про безвідсотковий кредит, забезпечений активами Росії, ще наприкінці вересня.

Мета ініціативи - не затягнути війну, а завершити її

"Ми не хочемо робити це, щоб продовжити війну, а щоб закінчити її", - заявив Мерц, виступаючи в бундестазі. За його словами, Володимир Путін має зрозуміти, що підтримка України з боку Європи не ослабне, а навпаки, посилиться.

Мерц наголосив, що використання заморожених російських активів стане потужним сигналом про рішучість ЄС допомогти Україні й водночас змусить Москву відчути економічні наслідки агресії.