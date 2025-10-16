Мерц на саммите ЕС поддержит 140 млрд евро репараций Украине за счет российских активов
Канцлер Германии Фридрих Мерц на предстоящем саммите Европейского Союза предложит использовать замороженные на Западе российские активы для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эти средства должны помочь Киеву финансировать оборонные нужды и удерживать экономическую стабильность.
Мерц отметил, что ЕС должен действовать решительно, чтобы показать России, что поддержка Украины останется непоколебимой. Он впервые выступил с инициативой о беспроцентном кредите, обеспеченном активами России, еще в конце сентября.
Цель инициативы - не затянуть войну, а завершить ее
"Мы не хотим делать это, чтобы продлить войну, а чтобы закончить ее", - заявил Мерц, выступая в бундестаге. По его словам, Владимир Путин должен понять, что поддержка Украины со стороны Европы не ослабнет, а наоборот, усилится.
Мерц подчеркнул, что использование замороженных российских активов станет мощным сигналом о решимости ЕС помочь Украине и одновременно заставит Москву почувствовать экономические последствия агрессии.
Саммит ЕС
В Брюсселе 23 октября состоится заседание Европейского Совета, где будут рассматривать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине финансовой помощи на ближайшие годы. Участники заслушают президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, Украина нуждается в 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2026-2027 годы.