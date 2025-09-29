Мерц на саміті в Берліні підтвердив подальшу підтримку України, - Кличко

"Неймовірний день у Берліні. Під час саміту Schwarz Ecosystem канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виголосив чудову промову з грандіозним баченням сильної Європи, в якій Німеччина відіграє свою роль, а Україна має своє законне місце. Мир має повернутися; це ключ до нашого процвітання. Послання чітке: мир вимагає сили", - зазначив він.

Зі свого боку канцлер Німеччини розповів про зустріч з Володимиром Кличком та його братом Віталієм в Києві раніше.

"Я ніколи не забуду, як був у Києві з Володимиром Кличком та його братом у його кабінеті в мерії: тут поширювали нашу фотографію з підписом "Двоє з половиною чоловіків". Був радий знову зустрітися з Володимиром сьогодні на полях саміту Schwarz Ecosystem у Берліні", - написав Мерц у своєму Instagtam.