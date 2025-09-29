Мерц на саммите в Берлине подтвердил дальнейшую поддержку Украины, - Кличко

Во время саммита Schwarz Ecosystem в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Кличко обсудили дальнейшую помощь Украине. Ключевое послание канцлера Германии в том, что мир должен вернуться - это ключ к процветанию, но и требует силы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил Владимир Кличко после встречи с Фридрихом Мерцом.
"Невероятный день в Берлине. Во время саммита Schwarz Ecosystem канцлер Германии Фридрих Мерц произнес замечательную речь с грандиозным видением сильной Европы, в которой Германия играет свою роль, а Украина имеет свое законное место. Мир должен вернуться; это ключ к нашему процветанию. Послание четкое: мир требует силы", - отметил он.
Со своей стороны канцлер Германии рассказал о встрече с Владимиром Кличко и его братом Виталием в Киеве ранее.
"Я никогда не забуду, как был в Киеве с Владимиром Кличко и его братом в его кабинете в мэрии: здесь распространяли нашу фотографию с подписью "Двое с половиной мужчин". Был рад снова встретиться с Владимиром сегодня на полях саммита Schwarz Ecosystem в Берлине", - написал Мерц в своем Instagtam.
Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Берлина Каем Вегнером работают над организацией международного инвестиционного форума"Берлинская платформа", на котором будут собраны средства на восстановление Украины.
А министр внутренних дел Германии после встречи с Кличко принял решение о выделении 2 млн евро и закупку дронов для ВСУ.