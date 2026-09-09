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Мерц раптово скасував розмову з Трампом через скандальні заяви про вибори в Німеччині

18:35 09.09.2026 Ср
2 хв
Одна публікація в соцмережах зіпсувала важливі переговори
aimg Сергій Козачук
Мерц раптово скасував розмову з Трампом через скандальні заяви про вибори в Німеччині Фото: Мерц відмовився від переговорів із Трампом (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом через його заяви про вибори в Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Чому Мерц скасував розмову

Телефонна розмова між лідерами мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня у Нью-Йорку.

Утім, Мерц вирішив скасувати її після того, як Дональд Трамп публічно привітав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) із перемогою на регіональних виборах.

У соцмережі Truth Social Трамп назвав успіх АдН "великою ніччю", заявивши, що німці втомилися від "жахливих імміграційних правил".

Свій допис він завершив гаслом "MGGA!!!" ("Зробимо Німеччину великою знову").

Речник канцлера наголосив, що скасування розмови не пов'язане з графіками.

Водночас у Берліні нагадали про чітку позицію Мерца - Німеччина виступає проти будь-якого зовнішнього втручання у її внутрішньополітичні справи.

Позиція Берліна щодо АдН та допомоги Україні

На виборах у землі Саксонія-Ангальт АдН здобула майже 44% голосів.

Мерц назвав її "деструктивною силою" й заявив, що партія за жодних умов не зможе отримати більшість для формування уряду.

Після оголошення результатів представник АдН Ульріх Зіґмунд закликав припинити військову та фінансову підтримку Києва.

У відповідь Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина продовжить допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.

Вибори в Німеччині та ризики для України

Нагадаємо, на місцевих виборах у Саксонії-Ангальт ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" здобула рекордну підтримку, випередивши ХДС канцлера Фрідріха Мерца більш ніж удвічі.

Цей результат дозволив ультраправим уперше претендувати на владу на земельному рівні.

Експерти зазначають, що перемога АдН на виборах з часом може змінити допомогу Німеччини Україні та вплинути на загальне ставлення до українських біженців у ФРН.

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