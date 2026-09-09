Мерц раптово скасував розмову з Трампом через скандальні заяви про вибори в Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом через його заяви про вибори в Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Чому Мерц скасував розмову

Телефонна розмова між лідерами мала відбутися напередодні річниці терактів 11 вересня у Нью-Йорку.

Утім, Мерц вирішив скасувати її після того, як Дональд Трамп публічно привітав ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) із перемогою на регіональних виборах.

У соцмережі Truth Social Трамп назвав успіх АдН "великою ніччю", заявивши, що німці втомилися від "жахливих імміграційних правил".

Свій допис він завершив гаслом "MGGA!!!" ("Зробимо Німеччину великою знову").

Речник канцлера наголосив, що скасування розмови не пов'язане з графіками.

Водночас у Берліні нагадали про чітку позицію Мерца - Німеччина виступає проти будь-якого зовнішнього втручання у її внутрішньополітичні справи.

Позиція Берліна щодо АдН та допомоги Україні

На виборах у землі Саксонія-Ангальт АдН здобула майже 44% голосів.

Мерц назвав її "деструктивною силою" й заявив, що партія за жодних умов не зможе отримати більшість для формування уряду.

Після оголошення результатів представник АдН Ульріх Зіґмунд закликав припинити військову та фінансову підтримку Києва.

У відповідь Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина продовжить допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.