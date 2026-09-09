ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мерц внезапно отменил разговор с Трампом из-за скандальных заявлений о выборах в Германии

18:35 09.09.2026 Ср
2 мин
Одна публикация в соцсетях испортила важные переговоры
aimg Сергей Козачук
Мерц внезапно отменил разговор с Трампом из-за скандальных заявлений о выборах в Германии Фото: Мерц отказался от переговоров с Трампом (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений о выборах в Саксонии-Ангальт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Почему Мерц отменил разговор

Телефонный разговор между лидерами должен был состояться в канун годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Мерц решил отменить ее после того, как Дональд Трамп публично поздравил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) с победой на региональных выборах.

В соцсети Truth Social Трамп назвал успех АдН "большой ночью", заявив, что немцы устали от "ужасающих иммиграционных правил".

Свое сообщение он завершил лозунгом "MGGA!!!" ("Сделаем Германию великой снова").

Спикер канцлера подчеркнул, что отмена разговора не связана с графиками.

В то же время в Берлине напомнили о четкой позиции Мерца - Германия выступает против любого внешнего вмешательства в ее внутриполитические дела.

Позиция Берлина по поводу АдН и помощи Украине

На выборах в земле Саксония-Ангальт АдН получила около 44% голосов.

Мерц назвал ее "деструктивной силой" и заявил, что партия ни при каких условиях не сможет получить большинство для формирования правительства.

После оглашения результатов представитель АдН Ульрих Зигмунд призвал прекратить военную и финансовую поддержку Киева.

Фридрих Мерц заверил, что Германия продолжит помогать Украине в борьбе против российской агрессии.

Выборы в Германии и риски для Украины

Напомним, на местных выборах в Саксонии-Ангальт ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получила рекордную поддержку, опередив ХДС канцлера Фридриха Мерца более чем вдвое.

Этот результат позволил ультраправым впервые претендовать на власть на земельном уровне.

Эксперты отмечают, что победа АдН на выборах со временем может изменить помощь Германии в Украине и повлиять на общее отношение к украинским беженцам в ФРГ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Фридрих Мерц Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии