Мерц внезапно отменил разговор с Трампом из-за скандальных заявлений о выборах в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом из-за его заявлений о выборах в Саксонии-Ангальт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Почему Мерц отменил разговор

Телефонный разговор между лидерами должен был состояться в канун годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Мерц решил отменить ее после того, как Дональд Трамп публично поздравил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) с победой на региональных выборах.

В соцсети Truth Social Трамп назвал успех АдН "большой ночью", заявив, что немцы устали от "ужасающих иммиграционных правил".

Свое сообщение он завершил лозунгом "MGGA!!!" ("Сделаем Германию великой снова").

Спикер канцлера подчеркнул, что отмена разговора не связана с графиками.

В то же время в Берлине напомнили о четкой позиции Мерца - Германия выступает против любого внешнего вмешательства в ее внутриполитические дела.

Позиция Берлина по поводу АдН и помощи Украине

На выборах в земле Саксония-Ангальт АдН получила около 44% голосов.

Мерц назвал ее "деструктивной силой" и заявил, что партия ни при каких условиях не сможет получить большинство для формирования правительства.

После оглашения результатов представитель АдН Ульрих Зигмунд призвал прекратить военную и финансовую поддержку Киева.

Фридрих Мерц заверил, что Германия продолжит помогать Украине в борьбе против российской агрессии.