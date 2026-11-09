Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС заради допомоги Україні, - FT

Мерц висунув ультиматум у листі до президента Євроради Антоніу Кошти. Він заявив, що підтримка Берліном бюджету ЄС на 2028-2034 роки напряму залежить від згоди всіх держав-членів профінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро наступного року.

"Колективне зобов'язання всіх нас без винятку зробити справедливий внесок у покриття фінансового дефіциту України є необхідною передумовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки", - заявив Мерц.

Канцлер Німеччини підкреслив, що фінансова підтримка України з боку абсолютно всіх держав блоку є необхідною умовою для успішного завершення бюджетних переговорів.

Важелі впливу та майбутні ризики

Німеччина залишається найбільшим донором бюджету Євросоюзу, тоді як чотири країни, які намагаються уникнути внесків на допомогу Києву, є чистими отримувачами коштів з фондів ЄС.

Мерц вирішив використати цей фінансовий важіль, щоб закріпити грошову допомогу для України як на 2027 рік, так і на подальший період.

Мерц наполягає, що питання ліквідації дефіциту фінансування України має бути вирішене на зустрічі лідерів ЄС у Дубліні.

Ситуацію також ускладнює те, що майбутні вибори у кількох країнах блоку (зокрема в Італії та Польщі) можуть додатково ускладнити пошук консенсусу.