Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС ради помощи Украине, - FT

Мерц выдвинул ультиматум в письме президенту Евросовета Антониу Коште. Он заявил, что поддержка Берлином бюджета ЕС на 2028-2034 годы напрямую зависит от согласия всех государств-членов профинансировать Украину, столкнувшуюся с дефицитом в 70 млрд евро в следующем году.

"Коллективное обязательство всех нас без исключения внести справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно имеющих финансовые последствия", - заявил Мерц.

Канцлер Германии подчеркнул, что финансовая поддержка Украины со стороны абсолютно всех государств блока является необходимым условием успешного завершения бюджетных переговоров.

Рычаги влияния и будущие риски

Германия остается крупнейшим донором бюджета Евросоюза, в то время как четыре страны, пытающиеся избежать взносов на помощь Киеву, являются чистыми получателями средств из фондов ЕС.

Мерц решил использовать этот финансовый рычаг, чтобы закрепить денежную помощь для Украины как на 2027 год, так и на последующий период.

Мерц настаивает, что вопрос о ликвидации дефицита финансирования Украины должен быть решен на встрече лидеров ЕС в Дублине.

Ситуацию также усложняет то, что предстоящие выборы в нескольких странах блока (в частности, в Италии и Польше) могут дополнительно усложнить поиск консенсуса.