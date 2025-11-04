Мерц планує масові депортації біженців - кому варто приготуватися

Німеччина починає обговорювати репатріацію сирійських біженців на тлі завершення громадянської війни в Сирії.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що тепер можна запускати процес повернення мігрантів, водночас уряд сподівається на добровільне повернення більшості та участь у відновленні країни.

Берлін готовий надавати допомогу у відновленні інфраструктури та гуманітарної сфери.

Міністр закордонних справ ФРН Йоганнес Вадефуль, який побував у Сирії, висловив сумнів, що значна кількість біженців зважиться повернутися найближчим часом через руйнування і складні умови для життя.

Мерц зазначив, що Німеччина має намір розмежувати процедури надання притулку і трудової міграції, наголосивши, що частина мігрантів могла б бути інтегрована в ринок праці.

Влада також розглядає можливість депортації тих сирійців, хто не має законних підстав для перебування і відмовляється повертатися.

Для координації дій та обговорення гарантій Німеччина запросила тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.