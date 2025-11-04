Мерц планує масові депортації біженців - кому варто приготуватися

Німеччина готується розпочати процес повернення сирійських біженців на батьківщину, розглядаючи водночас можливість депортації тих, хто не має законних підстав для перебування в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Handelsblatt і Tagesschau.
Німеччина починає обговорювати репатріацію сирійських біженців на тлі завершення громадянської війни в Сирії.
Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що тепер можна запускати процес повернення мігрантів, водночас уряд сподівається на добровільне повернення більшості та участь у відновленні країни.
Берлін готовий надавати допомогу у відновленні інфраструктури та гуманітарної сфери.
Міністр закордонних справ ФРН Йоганнес Вадефуль, який побував у Сирії, висловив сумнів, що значна кількість біженців зважиться повернутися найближчим часом через руйнування і складні умови для життя.
Мерц зазначив, що Німеччина має намір розмежувати процедури надання притулку і трудової міграції, наголосивши, що частина мігрантів могла б бути інтегрована в ринок праці.
Влада також розглядає можливість депортації тих сирійців, хто не має законних підстав для перебування і відмовляється повертатися.
Для координації дій та обговорення гарантій Німеччина запросила тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.
Нагадуємо, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що найближчі місяці будуть ключовими для України, і наголосив на важливості збереження здібностей країни до оборони майбутньої зими після зустрічей із керівництвом НАТО в Брюсселі.
Зазначимо, що Німеччина планує наростити фінансування відновлення української енергетичної інфраструктури після російських ударів до 450 млн євро, водночас наголошено, що кошти будуть використовуватися максимально ефективно.