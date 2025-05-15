Мерц підтримує конфіскацію російських активів для України, але є умова

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав конфіскацію заморожених російських активів на користь України, але лише якщо для цього є чітка юридична база.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
Очільник німецького уряду в інтерв'ю виданню розповів, що європейські лідери готові "використати усі можливості", щоб примусити Росію до миру і водночас підтримати Україну.
"Обговорюються подальші санкції в енергетичному секторі, банківські обмеження, додаткові кроки щодо активів та санкції проти окремих осіб. Ми зараз працюємо над цим разом із європейськими партнерами", - зазначи Мерц.
У тому числі, за словами канцлера, обговорюється і можливість використання заморожених російських активів на користь України.
"Якщо знайдемо законний спосіб мобілізувати ці кошти, ми це зробимо. Однак треба враховувати ризики, які такий крок може мати для європейського фінансового ринку", - пояснив Мерц.
Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році західні країни заморозили приблизно 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Російської Федерації.
Основна частина цих коштів розміщується в Європейському Союзі, зокрема в бельгійському фінансовому центрі Euroclear. Інші активи перебувають у США, Японії та державах G7.
Ці кошти й надалі залишаються замороженими, а країни G7 неодноразово підкреслювали, що вони не будуть розблоковані, поки Росія не компенсує збитки, завдані Україні.
Європейські лідери й хотіли б використати заморожені активи Росії для підтримки України, але не знають, як це зробити юридично правильно. Днями президент Франції Емануель Макрон заявив, що Європейський Союз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.
Водночас Європейський Союз уже почав використовувати прибутки, отримані від цих активів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже Україна отримала 1.13 млрд доларів в рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів.
А Бельгія заявила, що готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів.
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