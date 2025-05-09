Бельгія пропонує "коаліцію", щоб утримати активи Росії замороженими
Бельгія готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії Максима Прево в інтерв'ю Euractiv.
Сьогодні кліринговий центр Euroclear утримує левову частку російських активів у Європі, яка перебуває під санкціями. Мова йде про більше ніж 180 млрд євро (202 млрд доларів).
Тим часом дипломати Європейського союзу (ЄС) очікують, що Угорщина спробує "розплутати" заходи проти Росії, утримавшись під час голосування щодо їх продовження.
За словами Прево, у цій ситуації ЄС необхідно мати альтернативи для продовження утримування російських активів замороженими. Серед запропонованих ним альтернатив:
"Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту. Ми визначимо, чи потрібно буде вносити це в наше національне законодавство, чи ні. Я думаю, що буде краще уникнути цього і дійсно запропонувати міжнародну структуру з міцною правовою основою", - пояснив він.
Водночас він зауважив, що в обидвох випадках Бельгія не зможе діяти поодинці.
Заморожені активи Росії
Після початку повномасштабної війни в Україні західні країни, зокрема країни С, заморозили близько 300 мільярдів активів Центрального банку Росії. Кошти були заблоковані як частина санкцій, щоб обмежити здатність Росії фінансувати військову агресію.
Активи сьогодні залишаються замороженими, і у ЄС неодноразово заявляли, що вони не будуть розблоковані, доки Росія не відшкодує завдані Україні збитки.
Вчора, 8 травня, за словами голови українського уряду Дениса Шмигаля, Україна отримала 1.13 млрд доларів в рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів.
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