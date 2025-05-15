Мерц поддерживает конфискацию российских активов для Украины, но есть условие

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины, но только если для этого есть четкая юридическая база.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
Глава немецкого правительства в интервью изданию рассказал, что европейские лидеры готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Россию к миру и одновременно поддержать Украину.
"Обсуждаются дальнейшие санкции в энергетическом секторе, банковские ограничения, дополнительные шаги по активам и санкции против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - отметила Мерц.
В том числе, по словам канцлера, обсуждается и возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины.
"Если найдем законный способ мобилизовать эти средства, мы это сделаем. Однако надо учитывать риски, которые такой шаг может иметь для европейского финансового рынка", - пояснил Мерц.
Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов активов Центрального банка Российской Федерации.
Основная часть этих средств размещается в Европейском Союзе, в частности в бельгийском финансовом центре Euroclear. Другие активы находятся в США, Японии и государствах G7.
Эти средства и в дальнейшем остаются замороженными, а страны G7 неоднократно подчеркивали, что они не будут разблокированы, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.
Европейские лидеры и хотели бы использовать замороженные активы России для поддержки Украины, но не знают, как это сделать юридически правильно. На днях президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.
В то же время Европейский Союз уже начал использовать доходы, полученные от этих активов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже Украина получила 1.13 млрд долларов в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов.
А Бельгия заявила, что готовапомочь в создании международной коалиции для удержания замороженных российских активов.
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