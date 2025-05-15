Мерц підтримує конфіскацію російських активів для України, але є умова

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав конфіскацію заморожених російських активів на користь України, але лише якщо для цього є чітка юридична база.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

Очільник німецького уряду в інтерв'ю виданню розповів, що європейські лідери готові "використати усі можливості", щоб примусити Росію до миру і водночас підтримати Україну.

"Обговорюються подальші санкції в енергетичному секторі, банківські обмеження, додаткові кроки щодо активів та санкції проти окремих осіб. Ми зараз працюємо над цим разом із європейськими партнерами", - зазначи Мерц.

У тому числі, за словами канцлера, обговорюється і можливість використання заморожених російських активів на користь України.

"Якщо знайдемо законний спосіб мобілізувати ці кошти, ми це зробимо. Однак треба враховувати ризики, які такий крок може мати для європейського фінансового ринку", - пояснив Мерц.