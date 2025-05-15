Мерц поддерживает конфискацию российских активов для Украины, но есть условие

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины, но только если для этого есть четкая юридическая база.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit .

Глава немецкого правительства в интервью изданию рассказал, что европейские лидеры готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Россию к миру и одновременно поддержать Украину.

"Обсуждаются дальнейшие санкции в энергетическом секторе, банковские ограничения, дополнительные шаги по активам и санкции против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - отметила Мерц.

В том числе, по словам канцлера, обсуждается и возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"Если найдем законный способ мобилизовать эти средства, мы это сделаем. Однако надо учитывать риски, которые такой шаг может иметь для европейского финансового рынка", - пояснил Мерц.