ua en ru
Чт, 15 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мерц поддерживает конфискацию российских активов для Украины, но есть условие

Четверг 15 мая 2025 21:04
UA EN RU
Мерц поддерживает конфискацию российских активов для Украины, но есть условие Фото: немецкий канцлер Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины, но только если для этого есть четкая юридическая база.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.

Глава немецкого правительства в интервью изданию рассказал, что европейские лидеры готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Россию к миру и одновременно поддержать Украину.

"Обсуждаются дальнейшие санкции в энергетическом секторе, банковские ограничения, дополнительные шаги по активам и санкции против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - отметила Мерц.

В том числе, по словам канцлера, обсуждается и возможность использования замороженных российских активов в пользу Украины.

"Если найдем законный способ мобилизовать эти средства, мы это сделаем. Однако надо учитывать риски, которые такой шаг может иметь для европейского финансового рынка", - пояснил Мерц.

Замороженные активы России

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году западные страны заморозили примерно 300 миллиардов долларов активов Центрального банка Российской Федерации.

Основная часть этих средств размещается в Европейском Союзе, в частности в бельгийском финансовом центре Euroclear. Другие активы находятся в США, Японии и государствах G7.

Эти средства и в дальнейшем остаются замороженными, а страны G7 неоднократно подчеркивали, что они не будут разблокированы, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

Европейские лидеры и хотели бы использовать замороженные активы России для поддержки Украины, но не знают, как это сделать юридически правильно. На днях президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.

В то же время Европейский Союз уже начал использовать доходы, полученные от этих активов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, уже Украина получила 1.13 млрд долларов в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов.

А Бельгия заявила, что готовапомочь в создании международной коалиции для удержания замороженных российских активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Встреча будет, но не сегодня: РБК-Украина узнало новую дату переговоров в Стамбуле
Встреча будет, но не сегодня: РБК-Украина узнало новую дату переговоров в Стамбуле
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия