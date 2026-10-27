Данія розкритикувала переговори з Путіним: прем'єр Норвегії пояснив свій крок
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично поставилася до переговорів лідерів Норвегії та Фінляндії з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Фредеріксен заявила, що не бачить ознак того, що Росія прагне миру з Європою. За її словами, про ініціативу переговорів не домовлялися з іншими європейськими лідерами.
"Я не бачу жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою - ані в гібридній війні, яка триває щодня, ані в Україні, де вони щодня здійснюють жорстокі й агресивні атаки", - сказала данська прем'єрка.
Вона наголосила, що європейським країнам слід зберігати єдність, а не діяти самостійно. Фредеріксен також заявила, що "дуже скептично" ставиться до переговорів із Путіним.
Що відповів прем'єр Норвегії
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його розмова з Путіним відбулася вранці та тривала близько 90 хвилин.
За його словами, союзні країни та партнери були поінформовані про дзвінок заздалегідь.
Стьоре також закликав до деескалації війни в Україні. Він зазначив, що його позиція збігається з підходом президента Фінляндії Александра Стубба та Коаліції охочих.
Крім того, норвезький прем'єр висловив думку, що Москва ретельно готується до запланованих найближчим часом тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.
Переговори європейців з Путіним
Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Метою контакту було передати позицію України щодо майбутніх мирних переговорів, які планують провести в Абу-Дабі.
Під час розмови Стубб і Стьоре наголосили на необхідності завершення війни та продовження переговорного процесу. Норвезький прем'єр також підкреслив важливість деескалації.
Після розмови європейські лідери поспілкувалися із президентом України Володимиром Зеленським і поінформували його про результати.