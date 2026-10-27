Данія розкритикувала переговори з Путіним: прем'єр Норвегії пояснив свій крок

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично поставилася до переговорів лідерів Норвегії та Фінляндії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Фредеріксен заявила, що не бачить ознак того, що Росія прагне миру з Європою. За її словами, про ініціативу переговорів не домовлялися з іншими європейськими лідерами.

"Я не бачу жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою - ані в гібридній війні, яка триває щодня, ані в Україні, де вони щодня здійснюють жорстокі й агресивні атаки", - сказала данська прем'єрка.

Вона наголосила, що європейським країнам слід зберігати єдність, а не діяти самостійно. Фредеріксен також заявила, що "дуже скептично" ставиться до переговорів із Путіним.

Що відповів прем'єр Норвегії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що його розмова з Путіним відбулася вранці та тривала близько 90 хвилин.

За його словами, союзні країни та партнери були поінформовані про дзвінок заздалегідь.

Стьоре також закликав до деескалації війни в Україні. Він зазначив, що його позиція збігається з підходом президента Фінляндії Александра Стубба та Коаліції охочих.

Крім того, норвезький прем'єр висловив думку, що Москва ретельно готується до запланованих найближчим часом тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Переговори європейців з Путіним

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Метою контакту було передати позицію України щодо майбутніх мирних переговорів, які планують провести в Абу-Дабі.