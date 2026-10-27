Зеленський розповів деталі розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре обговорили з російським диктатором деескалаційні кроки щодо енергетики та інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Алекс і Йонас чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури", - наголосив глава держави.

Президент додав, що обговорив з європейцями підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд України, США та країни-агресорки.

"Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях", - підкреслив Зеленський.

За його словами, обговорювались й різні формати взаємодії України з європейськими партнерами, які можуть бути корисними "для подальшої підтримки дипломатії, захисту та спільної безпеки".