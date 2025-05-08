Мерц оголосив у Німеччині "надзвичайну ситуацію" національного масштабу, - Welt

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив "національну надзвичайну ситуацію" в міграційній політиці та планує постійний контроль на кордонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Мерц виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з надмірною міграцією, пише Welt. За даними видання, після оголошення "надзвичайного стану" національного характеру послів сусідніх держав інформують про це в МВС Німеччини. Однак поки невідомо, коли точно буде введений в дію режим НС.

Скориставшись "надзвичайною ситуацією", новий уряд має намір відступити від частини європейських правил для захисту внутрішньої безпеки.

Це означатиме призупинення дії Дублінської угоди ЄС щодо мігрантів - заявників про надання притулку зможуть частіше повертати назад, а прикордонний контроль стане жорсткішим.

Передвиборчі обіцянки

Під час передвиборчої кампанії Мерц заявляв, що з першого дня на посаді канцлера розпорядиться закрити кордони й зупинити незаконну міграцію - навіть для людей із правом на захист.

Мерц вимагав значного обмеження "тривалого нелегального потоку" мігрантів, стверджуючи, що це вже підриває суспільну згуртованість. На його думку, повернення біженців є юридично можливим, оскільки вони вже перетнули щонайменше одну безпечну країну перед Німеччиною.

Якщо ж норми ЄС цьому заважають - їх слід змінити або діяти в умовах "національної надзвичайної ситуації", говорив Мерц.

"Ми виконуємо передвиборчі обіцянки та справді змінюємо міграційну політику. Ми самі вирішуємо, хто в’їжджає до країни, й припиняємо нелегальну імміграцію!", - підтвердив заяви канцлера представник партії Християнсько-соціального союзу (ХСС) Александер Гофман.