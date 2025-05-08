Мерц оголосив у Німеччині "надзвичайну ситуацію" національного масштабу, - Welt
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив "національну надзвичайну ситуацію" в міграційній політиці та планує постійний контроль на кордонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Мерц виконує свою передвиборчу обіцянку боротися з надмірною міграцією, пише Welt. За даними видання, після оголошення "надзвичайного стану" національного характеру послів сусідніх держав інформують про це в МВС Німеччини. Однак поки невідомо, коли точно буде введений в дію режим НС.
Скориставшись "надзвичайною ситуацією", новий уряд має намір відступити від частини європейських правил для захисту внутрішньої безпеки.
Це означатиме призупинення дії Дублінської угоди ЄС щодо мігрантів - заявників про надання притулку зможуть частіше повертати назад, а прикордонний контроль стане жорсткішим.
Передвиборчі обіцянки
Під час передвиборчої кампанії Мерц заявляв, що з першого дня на посаді канцлера розпорядиться закрити кордони й зупинити незаконну міграцію - навіть для людей із правом на захист.
Мерц вимагав значного обмеження "тривалого нелегального потоку" мігрантів, стверджуючи, що це вже підриває суспільну згуртованість. На його думку, повернення біженців є юридично можливим, оскільки вони вже перетнули щонайменше одну безпечну країну перед Німеччиною.
Якщо ж норми ЄС цьому заважають - їх слід змінити або діяти в умовах "національної надзвичайної ситуації", говорив Мерц.
"Ми виконуємо передвиборчі обіцянки та справді змінюємо міграційну політику. Ми самі вирішуємо, хто в’їжджає до країни, й припиняємо нелегальну імміграцію!", - підтвердив заяви канцлера представник партії Християнсько-соціального союзу (ХСС) Александер Гофман.
Контроль на кордонах
Нагадаємо, у середу міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добриндт вже дав наказ посилити контроль на кордонах країни. Кількість підрозділів федеральної резервної поліції подвоїли. Також додали мобільні групи контролю та спостереження.
Добриндт розпорядився відмовляти у в’їзді шукачам притулку, які прибувають із "безпечних країн", скасувавши рішення 2015 року. Винятки передбачені для вразливих категорій, зокрема вагітних.
Раніше на кордоні дозволяли повертати лише тих, хто не заявляв про намір просити притулок. Усі інші мали право спершу пройти перевірку на території Німеччини, перш ніж їх можна було повернути до країни першого в’їзду в ЄС.
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