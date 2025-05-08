Мерц объявил в Германии "чрезвычайную ситуацию" национального масштаба, - Welt

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц объявил "национальную чрезвычайную ситуацию" в миграционной политике и планирует постоянный контроль на границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Мерц выполняет свое предвыборное обещание бороться с чрезмерной миграцией, пишет Welt. По данным издания, после объявления "чрезвычайного положения" национального характера послов соседних государств информируют об этом в МВД Германии. Однако пока неизвестно, когда точно будет введен в действие режим ЧП.

Воспользовавшись "чрезвычайной ситуацией", новое правительство намерено отступить от части европейских правил для защиты внутренней безопасности.

Это будет означать приостановление действия Дублинского соглашения ЕС по мигрантам - заявителей о предоставлении убежища смогут чаще возвращать обратно, а пограничный контроль станет жестче.

Предвыборные обещания

Во время предвыборной кампании Мерц заявлял, что с первого дня на посту канцлера распорядится закрыть границы и остановить незаконную миграцию - даже для людей с правом на защиту.

Мерц требовал значительного ограничения "длительного нелегального потока" мигрантов, утверждая, что это уже подрывает общественную сплоченность. По его мнению, возвращение беженцев является юридически возможным, поскольку они уже пересекли по меньшей мере одну безопасную страну перед Германией.

Если же нормы ЕС этому мешают - их следует изменить или действовать в условиях "национальной чрезвычайной ситуации", говорил Мерц.

"Мы выполняем предвыборные обещания и действительно меняем миграционную политику. Мы сами решаем, кто въезжает в страну, и прекращаем нелегальную иммиграцию!", - подтвердил заявления канцлера представитель партии Христианско-социального союза (ХСС) Александер Хофман.