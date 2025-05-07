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Ще один комітет Ради підтримав ратифікацію угоди України та США про надра

Середа 07 травня 2025 18:35
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Ще один комітет Ради підтримав ратифікацію угоди України та США про надра Фото: Галина Янченко (facebook.com/halyna.yanchenko )
Автор: Наталія Кава

Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про рідкісноземельні метали між Україною та США. Її ратифікація передбачає створення спільного інвестиційного фонду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила народна депутатка, голова парламентської комісії з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко у Facebook.

"Комітет з питань економічної політики затвердив угоду про надра між Україною та США до голосування. Комітет рекомендував підтримати угоду", - написала Янченко.

За її словами, завтра відбудеться ратифікація угоди.

Нагадаємо, вчора Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики також підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоду по копалинах між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Угода про надра

Україна та США підписали угоду про надра 1 травня. Вона передбачає створення інвестиційного фонду, куди буде надходити 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.

Від України угоду підписувала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, а з боку США - міністр фінансів Скотт Бессент.

Зауважимо, що угода не набуде чинності, поки її не ратифікує Рада, 2 травня, відповідний законопроект вніс до парламенту Кабмін. Очікується, що ратифікація відбудеться 8 травня.

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