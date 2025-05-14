Мерц обіцяє збудувати найсильнішу армію в Європі для стримування Росії

У своїй першій промові в Бундестазі в середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що головним пріоритетом його уряду стане перетворення німецької армії на найсильніші звичайні збройні сили Європи. За його словами, вони мають протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.

Лідер Християнсько-демократичної партії пообіцяв, що правляча коаліція “забезпечить Бундесвер усіма необхідними фінансовими ресурсами”. Це відповідатиме статусу найчисельнішої та найпотужнішої економіки континенту.

“Наші друзі й партнери також очікують цього від нас, фактично - вимагають цього”, - зазначив Мерц.

Приваблива служба та ріст бюджету Міноборони

Мерц зазначив, що Німеччина запровадить “нову, привабливу форму добровільної військової служби”, щоб збільшити чисельність особового складу. Вона має заохотити молодь взяти на себе відповідальність за безпеку країни.

Також бюджет Міноборони під керівництвом Бориса Пісторіуса вже цього року зросте на понад 15% - до понад 60 мільярдів євро.

Цілі Німеччини в обороні

Для досягнення цілі НАТО - витрачати не менше 2% ВВП на оборону - уряд також виділив додаткові 20 мільярдів євро з боргового фонду обсягом 100 мільярдів, створеного ще за канцлера Олафа Шольца.

За словами канцлера, посилення оборонного бюджету - це спосіб, яким Берлін бере на себе більшу відповідальність у межах НАТО та ЄС за безпеку Європи.

“Ми маємо бути здатні захищати себе, щоб не довелося цього робити. Наша мета - Німеччина та Європа, які настільки сильні, що ніколи не доведеться застосовувати зброю”, - зазначив Мерц.