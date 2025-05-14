Мерц обещает построить самую сильную армию в Европе для сдерживания России

В своей первой речи в Бундестаге в среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главным приоритетом его правительства станет превращение немецкой армии в самые сильные обычные вооруженные силы Европы. По его словам, они должны противостоять растущей угрозе со стороны России.

Лидер Христианско-демократической партии пообещал, что правящая коалиция "обеспечит Бундесвер всеми необходимыми финансовыми ресурсами". Это будет соответствовать статусу самой многочисленной и мощной экономики континента.

"Наши друзья и партнеры также ожидают этого от нас, фактически - требуют этого", - отметил Мерц.

Привлекательная служба и рост бюджета Минобороны

Мерц отметил, что Германия введет "новую, привлекательную форму добровольной военной службы", чтобы увеличить численность личного состава. Она должна поощрить молодежь взять на себя ответственность за безопасность страны.

Также бюджет Минобороны под руководством Бориса Писториуса уже в этом году вырастет более чем на 15% - до более 60 миллиардов евро.

Цели Германии в обороне

Для достижения цели НАТО - тратить не менее 2% ВВП на оборону - правительство также выделило дополнительные 20 миллиардов евро из долгового фонда объемом 100 миллиардов, созданного еще при канцлере Олафе Шольце.

По словам канцлера, усиление оборонного бюджета - это способ, которым Берлин берет на себя большую ответственность в рамках НАТО и ЕС за безопасность Европы.

"Мы должны быть способны защищать себя, чтобы не пришлось этого делать. Наша цель - Германия и Европа, которые настолько сильны, что никогда не придется применять оружие", - отметил Мерц.