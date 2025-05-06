Хто підставив Мерца: як таємне голосування зірвало призначення нового канцлера Німеччини

Майже гарантоване призначення Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини зірвалося . У коаліції шукають винних і шляхи виходу з кризи.

РБК-Україна пояснює причини того, що сталося, хто в коаліції міг виступити проти Мерца і чому, а також варіанти подальшого розвитку подій.

Головне:

Чому бундестаг несподівано провалив призначення Мерца канцлером?

Як події розвиватимуться далі та чи можливі дострокові вибори в Німеччині?

Хто виграв від поточної політичної кризи?

Провальне голосування за призначення Фрідріха Мерца канцлером шокувало Німеччину. Подібні інциденти жодного разу не траплялися в післявоєнній історії країни.

Тим паче, що цього разу коаліційні переговори між блоком ХДС/ХСС на чолі з Мерцем і соціал-демократами пройшли досить гладко. А утворена ними коаліція мала хоч і невелику, але все ж таки більшість - 328 мандатів із 630 у бундестазі. І Мерц був абсолютно безальтернативним кандидатом у канцлери від коаліції.

Проте перша спроба його призначити закінчилася провалом - "за" проголосували 310 депутатів за 316 мінімально необхідних. Тепер Німеччина знову занурилася в політичну невизначеність.

Чому провалилося голосування за Мерца

У Німеччині главу уряду обирають таємним голосуванням. Отже, в принципі неможливо дізнатися, хто з членів коаліції саботував досягнуті домовленості та не підтримав Мерца.

Обидві складові коаліції - блок ХДС/ХСС і соціал-демократи публічно відводять від себе будь-які підозри.

Але причини провалити кандидатуру Мерца могли бути і в тих, і в інших. Так, у таборі есдеків далеко не всі були згодні увійти в коаліцію з ХДС/ХСС на правах молодшого партнера. Коаліційну угоду підтримали 85% членів партії - отже, певні опозиційні настрої в Соціал-демократичній партії існують.

Цілком могли "прокатати" Мерца і його однопартійці. Тим паче, ще до голосування в ХДС/ХСС лунала критика на адресу лідера. Причина в тому, що Мерц відмовився від однієї зі своїх ключових передвиборчих обіцянок - скоротити бюджетні витрати. Навпаки, під самий кінець попереднього скликання бундестагу він зміг провести через парламент зміни до Конституції, знявши обмеження на фінансування інфраструктури та оборони за рахунок держборгу. Раніше РБК-Україна докладно писало про це.

Як події будуть розвиватися далі

На даний момент засідання бундестагу перервано, фракції проводять консультації щодо подальшого розвитку подій. Більшість схиляється до того, щоб скоротити процедуру підготовки до другого раунду голосування і провести його вже в середу, 7 травня. В іншому разі голосування може відбутися не раніше п'ятниці, 9 травня.

Для Мерца ситуація ускладнюється кількома факторами. Перш за все, на цей тиждень у нього вже є щільний графік важливих міжнародних заходів, на яких він мав бути присутнім як повноправний канцлер Німеччини. Це стимулює Мерца і його соратників до того, щоб провести нове голосування якнайшвидше.

Але є й політичний момент - через таємний характер голосування незрозуміло, з якими саме внутрішньофракційними групами Мерцу потрібно "попрацювати", щоб схилити їх на свій бік. А якщо голосів не вистачить і вдруге, для Мерца це стане вже не провалом, а справжньою політичною катастрофою. Тому зараз потенційний канцлер напевно зважує ці ризики.

Що буде в разі повторного провалу Мерца

Згідно з німецьким законодавством, якщо і з другої спроби кандидат у канцлери не набирає абсолютної більшості голосів (316 із 630), тоді негайно проводиться третій раунд голосування.

І для перемоги в ньому кандидату достатньо буде набрати голосів більше, ніж конкуренти, абсолютна більшість уже не потрібна. Оскільки Мерц є єдиним реальним кандидатом у канцлери, цю умову він виконає без проблем.

Тоді президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр опиниться перед вибором. Він або призначить Мерца канцлером, або розпустить бундестаг і оголосить нові вибори. З урахуванням політичних підходів Штайнмаєра, він однозначно вибере перший варіант.

Хто виграв від поточної політичної кризи в Німеччині

Таким чином, Фрідріх Мерц зрештою майже напевно стане новим канцлером. Але подібні проблеми на самому початку його каденції, безумовно, серйозно послаблять його політичні позиції. Зокрема, сьогоднішня ситуація показала, що Мерц не може розраховувати на впевнену підтримку своїх соратників по коаліції. А без такої підтримки йому не обійтися при реалізації своєї програми, яку сам потенційний канцлер окреслив як дуже амбітну.

У сухому залишку, найбільше від поточної кризи в бундестазі виграла найбільша опозиційна фракція - праворадикальна "Альтернатива для Німеччини". Її лідерка Алісе Вайдель уже заявила, що коаліція продемонструвала свою слабкість і закликала до дострокових парламентських виборів. Згідно з поточними соцопитуваннями, АдН є впевненим лідером рейтингів.