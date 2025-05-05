П’ята в історії: у Німеччині офіційно підписали коаліцію ХДС і СДПН

У Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. Тепер залишилося лише обрати канцлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ntv.de

Сьогодні, 5 травня, у Німеччині утворили п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Лідери Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) підписали в Берліні 144-сторінкову коаліційну угоду під назвою "Відповідальність за Німеччину".

Перше випробування для нового альянсу заплановано на вівторок: саме тоді партії планують обрати лідера ХДС Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед "завдяки реформам та інвестиціям". За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

"Я цілком переконаний, що вже з завтрашнього дня ми зможемо керувати нашою країною енергійно, системно й надійно", - заявив Мерц.

"Новий німецький темп"

Кандидат на посаду віцеканцлера від СДПН Ларс Клінгбайль наголосив, що уряд зможе досягти успіху лише за наявності командного духу. Він запропонував девіз для коаліції чорно-червоних: "Німеччині потрібно менше адміністраторів і більше діячів".

Лідер ХСС Маркус Зьодер закликав країну до "повного прогресу". За його словами, це не станеться миттєво, однак "новий німецький темп" має бути досягнутий через реалізацію ухвалених коаліцією рішень.

Обрання нового канцлера

За словами видання, тепер шлях до обрання нового канцлера Німеччини, яке заплановане на вівторок, офіційно відкрито. Щоб стати канцлером, Мерц повинен отримати підтримку більшості депутатів Бундестагу під час таємного голосування - це 316 голосів. ХДС/ХСС і СДПН мають загалом 328 депутатів.

Після ймовірного обрання 69-річний політик отримає офіційне підтвердження від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра у палаці Бельвю, а потім складе присягу в Бундестазі. Далі будуть призначені й приведені до присяги міністри уряду.