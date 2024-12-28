Мерц про німецьких миротворців в Україні: має бути консенсус із РФ

Зокрема, Мерц вкотре виступив на захист поставок крилатих ракет Taurus в Україну. За його словами, США, Франція і Великобританія вже постачають порівнянну зброю. "Усі троє не стали воюючою стороною. Taurus - це будівельний блок для відновлення миру в Україні", - заявив він.

Що стосується можливої відправки німецьких військових, то, за його словами, необхідний мандат на участь Німеччини в миротворчій місії.

"Якщо буде мирна угода і якщо Україні потрібні гарантії безпеки, то ми можемо обговорювати це тільки в тому випадку, якщо з'явиться ідеальний мандат відповідно до міжнародного права. На даний момент я цього не бачу... Я хотів би, щоб такий мандат був у консенсусі з Росією, а не в конфлікті", - підкреслив Мерц.

Водночас він додав, що поки не може уявити, які гарантії безпеки Німеччина могла дати Україні за його правління.

"До припинення вогню ще далеко. Це все питання, які необхідно прояснити в найближчі кілька тижнів, а можливо, і місяців", - сказав політик.

Зазначимо, вважається, що спочатку ідею про миротворчі війська запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Український лідер Володимир Зеленський раніше казав, що готовий розглядати такі варіанти, а нещодавно закликав західних партнерів приєднатися до ініціативи Парижа.

Хоча деякі політологи вважають, що Макрон лише діє в рамках політики обраного президента США Дональда Трампа, який намагається перекласти турботи про ситуацію в Україні на європейські країни. Детальніше читайте в матеріалі "Захід введе війська в Україну? Чи допоможе іноземний контингент закінчити війну з РФ".