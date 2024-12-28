Мерц о немецких миротворцах в Украине: должен быть консенсус с РФ

В частности, Мерц в очередной выступил в защиту поставок крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, США, Франция и Великобритания уже поставляют сопоставимое оружие. "Все трое не стали воюющей стороной. Taurus - это строительный блок для восстановления мира в Украине", - заявил он.

Что касается возможной отправки немецких военных, то, по его словам, необходим мандат на участие Германии в миротворческой миссии.

"Если будет мирное соглашение и если Украине нужны гарантии безопасности, то мы можем обсуждать это только в том случае, если появится идеальный мандат в соответствии с международным правом. На данный момент я этого не вижу... Я хотел бы, чтобы такой мандат был в консенсусе с Россией, а не в конфликте", - подчеркнул Мерц.

При этом он добавил, что пока не может представить, какие гарантии безопасности Германия могла дать Украине при нем.

"До прекращения огня еще далеко. Это все вопросы, которые необходимо прояснить в ближайшие несколько недель, а возможно, и месяцев", - сказал политик.

Отметим, считается, что изначально идею о миротворческих войсках предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее говорил, что готов рассматривать такие варианты, а недавно призвал западных партнеров присоединиться к инициативе Парижа.

Хотя некоторые политологи считают, что Макрон лишь действует в рамках политики избранного президента США Дональда Трампа, который пытается переложить заботы о ситуации в Украине на европейские страны. Подробнее читайте в материале "Запад введет войска в Украину? Поможет ли иностранный контингент закончить войну с РФ".