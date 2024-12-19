Зеленський закликав країни ЄС долучитись до ініціативи Франції щодо миротворців

"Для Європи також важливо зробити значний внесок у гарантування безпеки. Ми підтримуємо ініціативу Франції щодо військового контингенту в Україні в межах цих гарантій і закликаємо інших партнерів приєднатися до цих зусиль, це допоможе покласти край війні", - заявив президент.

Не "штучна історія"

Як відзначив президент, відправка миротворців може бути частиною гарантій безпеки для України. Водночас підкреслив, що найкращою гарантією для країни є вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Проте, допоки Україна не стала членом організації, розглядаються й інші можливі варіанти.

"Питання в тому, щоб це не була "штучна історія". Потрібні дієві механізми. Якщо ми говоримо про контингент, то скільки, що вони будуть робити, якщо буде агресія з боку РФ, багато всього. Ми дискутуємо на цю тему. Важливо, що ми почали підіймати ось такі питання", - додав він.

Питання відправки іноземних військ до України

Тема можливого залучення миротворців із країн Заходу для підтримки України залишається предметом обговорень. Ініціатором цієї ідеї виступив президент Франції Еммануель Макрон. Пропозиція викликала активні дискусії серед країн, які підтримують Київ, але поки що конкретних рішень ухвалено не було. Деякі держави, зокрема Латвія, Канада, Естонія та Литва, заявили про готовність розглянути таку ініціативу.

Італія висловила більш стриману позицію. Там підкреслили, що участь італійських військових можлива тільки після завершення активних бойових дій в Україні. Окрім цього, італійська влада наголосила на важливості надання надійних гарантій безпеки для Києва.

Тим часом Reuters дізналося, скільки військових може відправити Захід.