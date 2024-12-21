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Пісторіус зробив нову заяву щодо направлення німецьких миротворців в Україну

Україна, Субота 21 грудня 2024 12:10
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Пісторіус зробив нову заяву щодо направлення німецьких миротворців в Україну Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус категорично висловився щодо миротворців в Україні. Поки війна триває, їх контингенту в країні не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За його словами, як найбільша країна НАТО в Європі та найбільша економіка в Європі, "Німеччина не могла стояти осторонь і залишатися осторонь".

"Але поки війна (в Україні, - ред) не закінчиться, на українській землі не буде німецьких солдатів", - констатував міністр.

Питання німецьких миротворців в Україні

Направлення миротворців в Україні останнім часом обговорюється з ще більшою активністю. При цьому в Німеччині з цього приводу висловлюються не вперше.

Буквально днем раніше, 20 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розмови про можливість розміщення в Україні в майбутньому європейського миротворчого контингенту наразі є передчасними.

При цьому позиція Шольца співпадає з озвученою Пісторіусом. До цього Шольц заявляв, що направлення німецьких миротворців неможливе, поки в Україні йде війна.

Водночас Пісторіус не відкидає можливість участі Німеччини в миротворчих силах для України у довгостроковій перспективі, як один із післявоєнних сценаріїв для України.

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