Пісторіус зробив нову заяву щодо направлення німецьких миротворців в Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус категорично висловився щодо миротворців в Україні. Поки війна триває, їх контингенту в країні не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За його словами, як найбільша країна НАТО в Європі та найбільша економіка в Європі, "Німеччина не могла стояти осторонь і залишатися осторонь".
"Але поки війна (в Україні, - ред) не закінчиться, на українській землі не буде німецьких солдатів", - констатував міністр.
Питання німецьких миротворців в Україні
Направлення миротворців в Україні останнім часом обговорюється з ще більшою активністю. При цьому в Німеччині з цього приводу висловлюються не вперше.
Буквально днем раніше, 20 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розмови про можливість розміщення в Україні в майбутньому європейського миротворчого контингенту наразі є передчасними.
При цьому позиція Шольца співпадає з озвученою Пісторіусом. До цього Шольц заявляв, що направлення німецьких миротворців неможливе, поки в Україні йде війна.
Водночас Пісторіус не відкидає можливість участі Німеччини в миротворчих силах для України у довгостроковій перспективі, як один із післявоєнних сценаріїв для України.
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