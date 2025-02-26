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Мерц несподівано їде на переговори до Макрона, - Politico

Фото: Фрідріх Мерц їде на переговори до Макрона (Getty Images)
Автор: Катерина Черніговець

Потенційно майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір вирушити до Парижа для переговорів із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч може відбудитися 26 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.

Повідомляється, що Мерц має зустрітись із Макроном 26 лютого. Це буде його перший закордонний візит після перемоги ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу.

За інформацією джерел видання, очікується, що цей візит охопить політичну ситуацію в Німеччині після виборів і поточних коаліційних переговорів, а також трансатлантичні відносини як продовження розмови Макрона з Трампом.

Речник його партії відмовився підтвердити зустріч.

Нагадаємо, 23 лютого в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Переможцем стала партія Фрідріха Мерца.

На його думку, Америка і Росія об'єднуються. Причому країни роблять це через голову України, а значить - через голову Європи. Він вважає, що Україна має бути включена в мирні переговори для досягнення справедливого миру, а Європейський Союз має активно підтримувати Україну, залучаючи її до діалогу з Росією з "позиції сили".

24 лютого Макрон відвідав Вашингтон. Він приїжджав до Білого дому, де зустрівся з президентом Трампом.

Під час зустрічі з Макроном Трамп заявив про те, що війна Росії проти України нібито може закінчитися протягом наступних тижнів і він не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська як миротворців.

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