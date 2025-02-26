Мерц несподівано їде на переговори до Макрона, - Politico

Повідомляється, що Мерц має зустрітись із Макроном 26 лютого. Це буде його перший закордонний візит після перемоги ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу.

За інформацією джерел видання, очікується, що цей візит охопить політичну ситуацію в Німеччині після виборів і поточних коаліційних переговорів, а також трансатлантичні відносини як продовження розмови Макрона з Трампом.

Речник його партії відмовився підтвердити зустріч.