Мерц неожиданно едет на переговоры к Макрону, - Politico

Сообщается, что Мерц должен встретиться с Макроном 26 февраля. Это будет его первый зарубежный визит после победы ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

По информации источников издания, ожидается, что этот визит охватит политическую ситуацию в Германии после выборов и текущих коалиционных переговоров, а также трансатлантические отношения как продолжение разговора Макрона с Трампом.

Представитель его партии отказался подтвердить встречу.