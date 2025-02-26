Мерц несподівано їде на переговори до Макрона, - Politico

Потенційно майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір вирушити до Парижа для переговорів із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч може відбудитися 26 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.