Мерц несподівано їде на переговори до Макрона, - Politico
Потенційно майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір вирушити до Парижа для переговорів із президентом Емманюелем Макроном. Зустріч може відбудитися 26 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.
Повідомляється, що Мерц має зустрітись із Макроном 26 лютого. Це буде його перший закордонний візит після перемоги ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу.
За інформацією джерел видання, очікується, що цей візит охопить політичну ситуацію в Німеччині після виборів і поточних коаліційних переговорів, а також трансатлантичні відносини як продовження розмови Макрона з Трампом.
Речник його партії відмовився підтвердити зустріч.
Нагадаємо, 23 лютого в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Переможцем стала партія Фрідріха Мерца.
На його думку, Америка і Росія об'єднуються. Причому країни роблять це через голову України, а значить - через голову Європи. Він вважає, що Україна має бути включена в мирні переговори для досягнення справедливого миру, а Європейський Союз має активно підтримувати Україну, залучаючи її до діалогу з Росією з "позиції сили".
24 лютого Макрон відвідав Вашингтон. Він приїжджав до Білого дому, де зустрівся з президентом Трампом.
Під час зустрічі з Макроном Трамп заявив про те, що війна Росії проти України нібито може закінчитися протягом наступних тижнів і він не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська як миротворців.